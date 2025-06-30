Эксцесс обучения: РФ будет добиваться остановки программ тренировки ВСУ на Западе

Программа России по урегулированию конфликта на Украине предусматривает остановку обучения боевиков ВСУ в странах Запада, заявил «Известиям» посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. Участие или соучастие других стран в конфликте должно быть прекращено в любом виде, подчеркнул дипломат. Масштабные программы обучения солдат ВСУ Лондон и Брюссель запустили в 2022-м, и за три года их прошли почти 130 тыс. человек. При этом демилитаризация Украины и отсутствие угрозы с ее стороны в будущем — одна из целей СВО, неоднократно отмечал президент Владимир Путин. РФ продолжит добиваться прекращения программ обучения ВСУ, хоть в краткосрочной перспективе это и маловероятно, считают эксперты. О том, как программы обучения украинцев на Западе влияют на переговорный процесс, — в материале «Известий».
РФ против программ обучения ВСУ на Западе
Программа России для урегулирования конфликта на Украине предусматривает остановку обучения украинских боевиков в других странах, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, прекращение таких программ послужит демонстрацией стремления урегулировать украинский конфликт.
— Всеобъемлющая программа предложена российской стороной и, безусловно, участие или соучастие других стран является ключевым моментом, который должен быть остановлен в любом виде. И в виде поставок вооружений и обучения украинских боевиков в том числе. Всё это — прямое соучастие в конфликте. Демонстрация стремления его урегулировать — прекращение этих программ, — сообщил дипломат «Известиям».
Сейчас действуют две основные программы обучения солдат ВСУ в странах Запада. Великобритания проводит миссию Interflex, а Брюссель тренирует украинских военных с помощью EUMAM. США также принимают участие в подготовке на территории своих баз в Германии, где украинцы проходят ускоренную подготовку по стандартам НАТО для участия в боевых действиях против России.
Любое содействие Украине для продолжения ею боевых действий и подготовки террористических операций не содействует урегулированию конфликта и представляет собой враждебные действия по отношению к России, сказал «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
— Любое содействие Украине для продолжения ею боевых действий и подготовки террористических операций абсолютно точно не содействует урегулированию конфликта и представляет собой враждебные действия по отношению к России. Именно так мы их классифицируем, — отметил политик.
Действия НАТО и Великобритании показывают, что Лондон и Брюссель настроены против попыток добиться компромиссов и развития договоренностей по обмену пленными и возвращению тел, которые уже реализуются. Попытки изменить ситуацию наталкиваются на озлобление и новые провокации, отметил в разговоре с «Известиям» глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Григорий Карасин.
— Конечно, это ярко выраженная программа борьбы со всем русским и российским, проявление милитаризма во всех отношениях. Я бы еще к этому добавил желание закрепостить киевскую власть и вообще украинских граждан в качестве действенного орудия достижения собственных стратегических интересов — английских, а в данном случае и натовских. Украинцы сами себе не принадлежат, но диалог Москвы с Лондоном и Брюсселем прерван и никакого желания возобновлять его у Евросоюза и НАТО нет, — рассказал Карасин «Известиям».
Россия и ранее поднимала вопрос прекращения вмешательства западных государств в конфликт на Украине. Например, в 2023-м Москва ввела санкции против 23 подданных Соединенного королевства. Как отметили в МИД РФ, в стоп-листе числятся офицеры вооруженных сил Великобритании, причастные к организации подготовки на территории королевства военнослужащих Украины для ведения боевых действий против армии России.
Москва будет и дальше требовать прекращения обучения европейцами и британцами войск ВСУ. Фактически, они участвуют в убийстве наших граждан параллельно координируя террористические атаки киевского режима на российскую территорию, заявил в беседе с «Известиями» проректор Дипломатической академии Олег Карпович.
— Задачу по демилитаризации и нейтрализации Украины никто не отменял. Только уничтожение всей системы, при которой наши оппоненты используют украинских жителей в рамках гибридной войны против Москвы, позволит приблизить достижение целей СВО, — сообщил эксперт.
В тексте меморандума России по урегулированию украинского конфликта, который был передал представителям Киева 2 июня, содержится положение о нейтралитете Украины, предполагающее ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции. Не менее важно прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине.
Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил 27 июня после саммита ЕАЭС в Минске Владимир Путин. Президент РФ рассказал, что предметом третьего раунда переговоров с Киевом станет именно обсуждение меморандумов двух стран — главы переговорных групп находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом.
— Нужно согласовать место, время. Рассчитываю, что президент Турецкой Республики господин Эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса. Мы ему за это очень благодарны. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле, — сказал глава государства.
Москва и Киев провели новый этап обмена пленными 26 июня, число возвращенных не раскрывалось. Также РФ готова отдать еще 3 тыс. тел погибших военных ВСУ — дело за украинской стороной.
В Кремле ранее сообщали, что после того, как обмены завершатся, будет согласована дата третьей встречи. Россия и Украина согласовали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и моложе 25 лет, на последних переговорах в Стамбуле 2 июня.
Сколько солдат ВСУ подготовили Великобритания и ЕС
Запад запустил масштабные программы обучения украинских солдат после начала СВО в феврале 2022-го, хотя отдельные операции по тренировке ВСУ осуществлялись и ранее. В ноябре того же года Брюссель начал специальную миссию Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM) на своей территории. Тогда против обучения военных ВСУ выступила Венгрия. Глава МИД республики Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не стал участвовать в этой инициативе, чтобы не расширять конфликт. В 2024-м было предложено отправить военных инструкторов стран ЕС непосредственно на Украину, но против высказались ряд стран объединения, включая Австрию, Венгрию, Германию.
Первоначально на проект было выделено €106 млн. В ноябре 2024-го Европейский совет продлил миссию еще на два года, до 15 ноября 2026 года, и назначил ей бюджет в €409 млн. В документе подчеркивается, что миссия Евросоюза является его «ключевым инструментом по усилению боевых возможностей» Киева. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, ЕС обучил к февралю 75 тыс. украинских военнослужащих. Однако качество обучения оставляет желать лучшего. По информации издания Defense One, большинство курсов подготовки украинских военных в ЕС длятся примерно месяц, что намного короче по сравнению с тренировками солдат в западных странах.
Британская программа Interflex была запущена в июле 2022 года, она предусматривает форсированную подготовку боевиков ВСУ за пять недель для их последующей отправки в зону боевых действий. В ней принимали участие инструкторы из 13 государств и Косово, чей суверенитет не признает РФ. Среди стран-участниц Австралия, Албания, Дания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Румыния, Эстония, Финляндия, Швеция. Действие Interflex было продлено до конца 2025 года. К настоящему моменту, по официальным данным, курсы прошли свыше 55 тыс. человек, заявили ранее «Известиям» в посольстве РФ в Лондоне.
В итоге около 130 тыс. украинских военных прошли тренировки в странах Запада начиная с 2022 года. Зеленскийв январе заявлял, что в ВСУ служит порядка 880 тыс. человек. То есть западное обучение прошли около 15% украинских военных, если не учитывать потери.
Подготовка бойцов в специализированных учреждениях с инструкторами оказывает влияние на ход боевых действий и на общую ситуацию, отметил в разговоре с «Известиями» политолог Денис Денисов. Сейчас вряд ли можно предполагать, что подобные мероприятия прекратятся, поскольку пока речи об остановке этих механизмов не идет. При этом Денисов отмечает, что прекращение программ обучения может стать темой для переговоров с Украиной и конкретными странами и организациями, которые проводят тренировки ВСУ.
Одна из целей специальной военной операции — это демилитаризация Украины, то есть лишение ее возможности иметь угрожающие России вооруженные силы, заявил во время встречи с руководством международных информагентств президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Москва пыталась использовать дипломатические методы для диалога с Киевом.
— Этого не получается, и поэтому мы вместо мирных договоренностей на этот счет вынуждены с помощью вооруженных сил добиваться решения этой задачи, а именно демилитаризации. Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые в перспективе угрожают Российской Федерации и ее народу, — подчеркнул глава государства.
Для решения украинского кризиса необходимо устранить его коренные первопричины, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Киргизию.
— Прежде всего, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, это устранение угроз безопасности России, которые возникли в результате расширения НАТО на Восток, попыток втягивания Киева в Североатлантический альянс с планами создания военной инфраструктуры на территории Украины, инфраструктуры, нацеленной против Российской Федерации, — подчеркнул министр.
Кроме того, российские официальные лица, включая президента, называли одним из условий для прекращения огня остановку поставок западного оружия Киеву. Как заявил ранее «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко, Украина также должна гарантированно уничтожить уже имеющееся западное оружие.