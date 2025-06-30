Эксцесс обучения: РФ будет добиваться остановки программ тренировки ВСУ на Западе

Программа России по урегулированию конфликта на Украине предусматривает остановку обучения боевиков ВСУ в странах Запада, заявил «Известиям» посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. Участие или соучастие других стран в конфликте должно быть прекращено в любом виде, подчеркнул дипломат. Масштабные программы обучения солдат ВСУ Лондон и Брюссель запустили в 2022-м, и за три года их прошли почти 130 тыс. человек. При этом демилитаризация Украины и отсутствие угрозы с ее стороны в будущем — одна из целей СВО, неоднократно отмечал президент Владимир Путин. РФ продолжит добиваться прекращения программ обучения ВСУ, хоть в краткосрочной перспективе это и маловероятно, считают эксперты. О том, как программы обучения украинцев на Западе влияют на переговорный процесс, — в материале «Известий».