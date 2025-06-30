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Симоньян назвала Пашиняна анусом антихриста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представляет собой мизинец или аппендицит антихриста из-за продолжающихся церковных скандалов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представляет собой мизинец или аппендицит антихриста из-за продолжающихся церковных скандалов. Такое сравнение в эфире телеканала «Россия 1» сделала главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Симоньян сравнила армянского премьера лишь с частью антихриста, так как сам антихрист, по ее мнению, это что-то коллективное. А за Пашиняном все-таки часть людей идет, поддерживает его, считает она.

Выражаясь образно, Симоньян отметила, что в Армении началось время антихриста, который атакует религию. Вместе с тем Пашинян начал атаковать Армянскую апостольскую церковь, демонстрируя свое отношение к тем людям, которые выходят с протестами на площади.

«Это все уже — антихрист. Не Пашинян лично антихрист… антихрист — это же что-то такое коллективное, большое. Пашинян — это может быть мизинец антихриста, аппендицит антихриста, может быть, эфенди Пашинян — это анус антихриста, раз уж он призывает нас вот так вот дискуссии с ним вести. Он, что называется, первый начал, и первые десять и пятнадцать раз», — заявила она.

Ранее Симоньян выразила негодование в связи с операцией, проведенной Службой национальной безопасности Армении в обители главы Армянской апостольской церкви.

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