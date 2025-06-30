Симоньян назвала Пашиняна анусом антихриста

«Это все уже — антихрист. Не Пашинян лично антихрист… антихрист — это же что-то такое коллективное, большое. Пашинян — это может быть мизинец антихриста, аппендицит антихриста, может быть, эфенди Пашинян — это анус антихриста, раз уж он призывает нас вот так вот дискуссии с ним вести. Он, что называется, первый начал, и первые десять и пятнадцать раз», — заявила она.