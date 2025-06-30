Новости СВО. Освобождена Новоукраинка, Армия России готовит плацдарм в Днепропетровской области, уничтожен американский F-16, 30 июня

— В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, оружие попало в Москву именно с украинской территории. Это сделать проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились наши кураторы, — рассказал в ходе допросов один из террористов.