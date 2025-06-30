Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Кунс допустил принятие проекта о санкциях против РФ на следующей неделе

Сенат США может рассмотреть и принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России уже на следующей неделе. Такое предположение высказал американский сенатор-демократ Крис Кунс.

Источник: Life.ru

В интервью телеканалу Fox News Кунс отметил, что сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь подготовили соответствующий законопроект.

«Сенаторы Грэм* и Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность продвигать антироссийские санкции. По словам сенатора Линдси Грэма*, американский лидер обсуждал этот вопрос, играя в гольф. Законопроект предусматривает жёсткие меры против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы, в частности, введение 500-процентной пошлины на импорт из таких стран в США.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше