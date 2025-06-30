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Пушков заметил, что Трамп вкладывает в милитаризацию США рекордные средства

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию СМИ Алексей Пушков заявил, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп увеличил расходы на военные нужды страны, вопреки своим предвыборным обещаниям.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию СМИ Алексей Пушков заявил, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп увеличил расходы на военные нужды страны, вопреки своим предвыборным обещаниям. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Впервые бюджет США превысит триллионную отметку. И при ком? При Президенте, который больше всех других Президентов США говорил о мире…», — обратил внимание Алексей Пушков.

К своей публикации российский сенатор прикрепил инфографику, которая демонстрирует показатели расходов американского федерального бюджета на военную промышленность в 2025 году. На данный момент они уже достигли 962 миллиардов долларов.

Алексей Пушков подчеркнул, что расходы США сейчас практически равны совокупным затратам 14 стран с крупнейшими военными бюджетами. Он отметил, что этом списке также присутствуют Китай и Российская Федерация.

Возможно, увеличение вливаний в военно-промышленный комплексы страны со стороны Президента Дональда Трампа связано с падением доверия избирателей. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему американский лидер хочет сейчас создать для себя образ «мирового патриарха».

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