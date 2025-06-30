Помощник Путина раскрыл, чего ждет Москва от США по вопросу «раздражителей»

«Это должен быть прежде всего сигнал от госдепартамента, потому что это именно госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу. Но договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, эта договоренность сохраняется. Она была достигнута при первых контактах по телефону между нашими двумя лидерами», — сообщил Юрий Ушаков.