Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря

Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника типа самолет в районе Азовского моря.

Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника типа самолет в районе Азовского моря. Об этом информирует Минобороны России.

«В период с 23:00 по московскому времени 29 июня до 00:00 30 июня дежурные ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», — сообщили в ведомстве.

Ранее Крымский мост закрыли для движения транспорта.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше