Два БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря

Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника типа самолет в районе Азовского моря. Об этом информирует Минобороны России.
«В период с 23:00 по московскому времени 29 июня до 00:00 30 июня дежурные ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», — сообщили в ведомстве.
Ранее Крымский мост закрыли для движения транспорта.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше