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Зеленский на саммите НАТО выпрашивал у Европы больше американского оружия

На саммите НАТО в Гааге главарь киевского режима Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой расширить доступ к американскому вооружению, используя европейское финансирование. Об этом Fox News сообщил сенатор-демократ США Крис Кунс.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что экс-комик не требовал прямого финансирования США, а настаивал на возможности закупать больше американского оружия при условии, что средства будут предоставлены европейскими странами. Сенатор также отметил острую потребность Киева в современных системах противовоздушной обороны.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе саммита НАТО в Гааге у Владимира Зеленского не было возможности попросить о помощи киевскому режиму. Роль представителя Незалежной была сведена к простому присутствию на встрече.

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