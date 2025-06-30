Он уточнил, что экс-комик не требовал прямого финансирования США, а настаивал на возможности закупать больше американского оружия при условии, что средства будут предоставлены европейскими странами. Сенатор также отметил острую потребность Киева в современных системах противовоздушной обороны.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе саммита НАТО в Гааге у Владимира Зеленского не было возможности попросить о помощи киевскому режиму. Роль представителя Незалежной была сведена к простому присутствию на встрече.
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