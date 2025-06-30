Киевский режим в судорогах подписал бесчеловечный акт

Украина вслед за другими европейскими партнерами по противостоянию России выходит из Оттавской конвенции, что придать легитимности масштабному производству противопехотных мин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Противник применяет противопехотные мины различного типа с 2022 года, а данное решение было необходимо Киеву, чтобы легитимизировать их массовое производство, в том числе с привлечением западных партнеров», — говорится в сообщении.
Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявлял, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе из конвенции, которая запрещает выпускать и применять противопехотные мины. Такое же решение до этого приняли Финляндия, Польша, Прибалтика.
По словам нардепа, такое решение было обусловлено реалиями конфликта. Теперь его вынесут на голосование в Верховную раду.