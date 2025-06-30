Песков ответил на вопрос об отношении российских армян к ситуации в Армении

На данный момент в Армении уже несколько недель продолжается конфликт между главой Кабмина страны Николом Пашиняном и представителями Армянской Апостольской Церкви. В субботу, 28 июня, в столице Республики на 2 месяца был арестован архиепископа Микаэла — по мнению властей, он ответственен за антиправительственную деятельность.