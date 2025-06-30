Песков ответил на вопрос об отношении российских армян к ситуации в Армении

Глава пресс-службы Президента России Дмитрий Песков заявил, что проживающие в стране этнические армяне отрицательно относятся к происходящему в Республике Армения. Корреспондент телеканала «России 1» Павел Зарубин опубликовал отрывок их разговора в своем Telegram-канале.
«Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события», — подчеркнул Дмитрий Песков.
В ходе беседы с Павлом Зраубиным пресс-секретарь добавил, что большая часть этих людей решительно осуждает события, происходящие на родине их предков.
На данный момент в Армении уже несколько недель продолжается конфликт между главой Кабмина страны Николом Пашиняном и представителями Армянской Апостольской Церкви. В субботу, 28 июня, в столице Республики на 2 месяца был арестован архиепископа Микаэла — по мнению властей, он ответственен за антиправительственную деятельность.
Ранее известный политический аналитик Андраник Мигранян в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему действия Никола Пашиняна стали «началом конца» для его карьеры.