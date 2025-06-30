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Песков ответил на вопрос об отношении российских армян к ситуации в Армении

Глава пресс-службы Президента России Дмитрий Песков заявил, что проживающие в стране этнические армяне отрицательно относятся к происходящему в Республике Армения.

Глава пресс-службы Президента России Дмитрий Песков заявил, что проживающие в стране этнические армяне отрицательно относятся к происходящему в Республике Армения. Корреспондент телеканала «России 1» Павел Зарубин опубликовал отрывок их разговора в своем Telegram-канале.

«Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события», — подчеркнул Дмитрий Песков.

В ходе беседы с Павлом Зраубиным пресс-секретарь добавил, что большая часть этих людей решительно осуждает события, происходящие на родине их предков.

На данный момент в Армении уже несколько недель продолжается конфликт между главой Кабмина страны Николом Пашиняном и представителями Армянской Апостольской Церкви. В субботу, 28 июня, в столице Республики на 2 месяца был арестован архиепископа Микаэла — по мнению властей, он ответственен за антиправительственную деятельность.

Ранее известный политический аналитик Андраник Мигранян в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему действия Никола Пашиняна стали «началом конца» для его карьеры.

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