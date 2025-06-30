ВС России разнесли секретный бункер Зеленского

В ходе массированной ночной атаки со стороны ВС России был уничтожен секретный бункер главы киевского режима Владимира Зеленского в пригороде Львова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.
По территории в основном западной части Украины были выпущены сотни «Гераней», десятки высокоточных ракет. Были поражены военные объекты, места размещения военной техники и командные пункты.
Особо он отметил удар по подземному бункеру Зеленского. Он, по его словам, был «навороченным» и напоминал чуть ли не командный центр ЦРУ. Какой именно урон был нанесен от прямого попадания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» данному объекту, пока не известно.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, передает «АиФ», бункер был создан во времена СССР. Он использовался как командный пункт армий Варшавского договора. Эксперт предположил, что сегодня эти сооружения могли использоваться руководством ВСУ и офицерами НАТО, а также в качестве личного бункера главы киевского режима.
Лебедев же отметил, что киевские власти и командование ВСУ устроила истерию после российских ударов. Паника, по его мнению, началась и у западных хозяев. И добавил, что «хорошо накрыли чертей на западной части Украины. Львов, Ивано-Франковск, Ровно — все получили порцию».
Ранее «МК» писал, что накануне ночью Россия запустила по военным объектам Украины более 450 «Гераней».