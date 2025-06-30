РФ и КНДР заключили важное соглашение на два года

Ранее РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документ был ранее подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в ходе визита российской делегации к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Подробнее о договоре и к чему он обязывает обе стороны — в материале URA.RU.