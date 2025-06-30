ABC: министр Израиля обсудит в Белом доме подготовку визита Нетаньяху в США

По словам собеседника издания, господин Дермер планирует обсудить в Вашингтоне военные действия в секторе Газа, конфликт с Ираном, а также запланированный на июль визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом.
О том, что советники Нетаньяху и чиновники Белого дома уже обсуждали возможный визит премьер-министра в США, уже писал портал Axios. На тот момент точная дата посещения еще не была назначена.
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