Иран ждёт «зелёный свет» от Хаменеи для переговоров с США

«Высокопоставленные иранские чиновники ждут зелёный свет от верховного лидера Али Хаменеи на начало переговоров с администрацией (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа», — пишет издание.
В случае положительного решения Ирана возможно возобновление диалога между двумя странами по ключевым вопросам.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует в ближайшее время начать переговоры с иранскими властями по возможному заключению соглашения по ядерной программе Тегерана. Ключевым вопросом обсуждения станет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций. Информация о месте проведения переговоров и уровне представительства со стороны Ирана отсутствует.