Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества до 2027 года

Министерства культуры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве на 2025−2027 годы. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Документ направлен на укрепление культурных связей и развитие гуманитарного партнерства между странами.
По словам Любимовой, в рамках соглашения запланированы совместные проекты. Одним из ключевых событий станет выставка работ Творческого объединения «Мансудэ» из КНДР. Она пройдет в Москве с 18 августа по 17 сентября 2025 года в музее декоративно-прикладного и народного искусства.
В свою очередь, Россия организует в Пхеньяне серию мероприятий, посвященных русскому языку, традициям и культуре народов страны. В программе — выступления хора имени М. Е. Пятницкого и театра танца «Гжель», фотовыставка «Россия», а также мастер-классы и лекции.
Любимова выразила уверенность, что подписанное соглашение поможет успешно реализовать как уже запланированные, так и новые проекты.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. Как сообщило агентство ЦТАК, Ким Чен Ын подтвердил поддержку политики России по защите территориальной целостности. Он также передал теплый привет президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что беседа с Шойгу прошла в дружественной обстановке.