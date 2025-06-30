«Что он ему скажет?»: на Украине высмеяли Зеленского за призывы к личной встрече с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с призывами к личной встрече. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, высмеял требование бывшего комика. Он заявил в Telegram-канале, что не понимает, что может сказать Зеленский Владимиру Путину.