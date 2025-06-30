Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с призывами к личной встрече. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, высмеял требование бывшего комика. Он заявил в Telegram-канале, что не понимает, что может сказать Зеленский Владимиру Путину.
«Без личной встречи договоренностей, мол, не будет. В конце концов, что он ему скажет? Мне не дали ни новых ассигнований, ни оружия, но зато назвали “милягой”, поэтому — сдавайся, Путин?» — риторически вопросил Александр Дубинский.
Зеленский, между тем, подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции. Документ запрещал производство и применение противопехотных мин.