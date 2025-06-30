«Они скажут, что это результат борьбы за “энергетическую независимость”, что “выстояли под давлением Востока”, обязательно упомянут имя Путина — ради политического веса. Но на самом деле всё, к чему они прикасаются, превращается в кризис», — цитирует политика РИА Новости.