Россия и США идут к устранению «раздражителей»: как продолжается работа над отношениями двух стран

Россия и США намерены продолжать работу над устранением напряженности в двусторонних отношениях, несмотря на временную паузу, инициированную Вашингтоном. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Ушаков отметил, что договоренность о совместной работе по этому направлению остается в силе. Она была достигнута во время первых телефонных переговоров лидеров двух стран. По его словам, Россия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество, но ждет сигнала от Госдепартамента США, который ранее отложил запланированную встречу.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске, подчеркнул, что отношения между Россией и США стали более стабильными. Он связал это с политикой президента США Дональда Трампа. Путин добавил, что, несмотря на нерешенные вопросы в дипломатической сфере, первые шаги к улучшению уже сделаны, и страны продолжают двигаться вперед.