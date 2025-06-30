Россия и США идут к устранению «раздражителей»: как продолжается работа над отношениями двух стран

Ушаков отметил, что договоренность о совместной работе по этому направлению остается в силе. Она была достигнута во время первых телефонных переговоров лидеров двух стран. По его словам, Россия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество, но ждет сигнала от Госдепартамента США, который ранее отложил запланированную встречу.