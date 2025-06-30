Гросси не может найти 400 кг урана после удара США по Ирану

В Иране не могут найти 400 килограмм обогащенного урана после атаки авиации США на ядерные объекты исламской республики. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает телеканал Fox News.
«Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача — учесть каждый грамм урана», — заявил он.
По данным западных СМИ, Иран, зная о предстоящих ударах Соединенных Штатов, просто перепрятать обогащенный уран. Президент США Дональд Трамп заявлял, что власти исламской республики ничего не могли вывезти, так как атака была неожиданной для них.
Гросси заявил, что организация будет настаивать на выяснении всех обстоятельств случившегося. Ранее сообщалось, что Иран запретил МАГАТЭ доступ на свои ядерные объекты.