Ранее аналитики допустили возможность использования новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» для ликвидации Владимира Зеленского. Они утверждали, что России необходимо наращивать производство этих систем, предназначенных для уничтожения укреплений, расположенных под землёй, где, предположительно, скрывается экс-комик. Эксперты подчёркивали, что применение «Орешника» против единичной цели нецелесообразно, но в случае обнаружения крупного скопления техники, личного состава или высокопоставленных лиц, удар по такому объекту был бы оправдан.