Начался эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев

Представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале пояснила, что с указанной даты для безвизового въезда в Россию иностранцам, включая законных представителей недееспособных или несовершеннолетних лиц, необходимо не позднее чем за 72 часа до поездки подать электронное заявление о планируемом въезде. В случаях экстренных обстоятельств — таких как срочное лечение, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника — заявление можно подать не позднее чем за 4 часа до прибытия.