В России начался эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на государственной границе. Теперь иностранные граждане, въезжающие без визы, обязаны за не менее чем 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление, как указано в постановлении правительства.
С 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года в международных аэропортах Москвы — «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», подмосковном аэропорте «Жуковский», а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства будут проходить биометрическую регистрацию при пересечении российской границы. Во второй этап эксперимента, стартовавший в понедельник, продлится до 30 июня 2026 года.
Представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале пояснила, что с указанной даты для безвизового въезда в Россию иностранцам, включая законных представителей недееспособных или несовершеннолетних лиц, необходимо не позднее чем за 72 часа до поездки подать электронное заявление о планируемом въезде. В случаях экстренных обстоятельств — таких как срочное лечение, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника — заявление можно подать не позднее чем за 4 часа до прибытия.
Подать заявление можно через мобильное приложение RuID, которое является аналогом портала Госуслуг, но предназначено исключительно для иностранных граждан. В приложении создаётся цифровой профиль, что упрощает получение государственных услуг, в том числе миграционного характера, а также позволяет заранее проверить наличие возможных запретов на въезд в Россию.
По словам правоохранителей, эта мера является важным шагом в совершенствовании контроля миграционных потоков и облегчении процедур для иностранных гостей страны.