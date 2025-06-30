Жесткая цензура на Украине влияет даже на школьников: Мединский раскрыл, как Киев скрывает правду от украинцев

По словам политика, украинские школьники могут находить в интернете российские исторические материалы, но из-за строгой цензуры их изучение связано с риском. Мединский отметил, что не может призывать подростков читать такие ресурсы, чтобы не подвергать их или их семьи опасности со стороны местных радикалов.