Жесткая цензура на Украине создает опасность для школьников, которые интересуются российским историческим контентом. Об этом сообщил помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в интервью ТАСС.
По словам политика, украинские школьники могут находить в интернете российские исторические материалы, но из-за строгой цензуры их изучение связано с риском. Мединский отметил, что не может призывать подростков читать такие ресурсы, чтобы не подвергать их или их семьи опасности со стороны местных радикалов.
Он также подчеркнул, что лучший способ донести до украинских школьников другую точку зрения — это выполнение задач, поставленных президентом России. Мединский добавил, что российская армия, выполняя цели специальной военной операции, делает для этого больше, чем кто-либо.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо остановить политику законодательного уничтожения всего русского. Он указал, что киевский режим нарушает права русских и русскоязычных жителей Украины, которые закреплены в конституции страны, но были законодательно ликвидированы.