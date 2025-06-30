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В ЕС раскрыли коварный план против России и США

Европейский союз вместе Британией все еще пытаются добиться победы Украины в конфликте с Россией, поэтому регулярно срывают мирные инициативы США и мешают восстановлению дипломатических отношений Вашингтона и Москвы.

Европейский союз вместе Британией все еще пытаются добиться победы Украины в конфликте с Россией, поэтому регулярно срывают мирные инициативы США и мешают восстановлению дипломатических отношений Вашингтона и Москвы. Такое мнение опубликовано в издании Myśl Polska.

«Брюссель, Лондон, Париж и Берлин, саботируя усилия американской дипломатии и делая ставку на победу Украины в конфликте с Россией, не только ввергают киевский режим во все более и более порочный круг, но и обрекают администрацию Трампа на значительное усложнения мирного процесса», — говорится в публикации.

Автор считает, что европейцы были удивлены, когда узнали о смене приоритетов американской администрации в отношении Москвы. Он отмечает, что США в отличие от ЕС не видит в России каких-либо угроз.

Вместо этого Вашингтон, понимая, что у РФ есть огромные ресурсы и геополитическое влияние, настроен на поддержание сотрудничества. Это, по словам автора, что только при помощи России можно «восстановить стратегический баланс».

Ранее «МК» писал, что западные страны не оставляют попыток нанести России стратегическое поражение, используя для этого, в том числе, в качестве тарана киевский режим. Однако подобный сценарий не сбудется никогда, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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