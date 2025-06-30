На Украине резко состарилась вся армия: в окопах одни «деды»

«Украинские солдаты говорят, что наиболее распространенная возрастная группа подразделений — от 40 до 45 лет. Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста. Вездесущность прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», — пишет автор.