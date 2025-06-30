Командование ВСУ испытывает серьезные проблемы в армейских рядах не только из-за больших потерь, но и из-за старения армии. Среди общего числа военнослужащих большую часть составляют боевики в возрасте 40−45 лет, передает Wall Street Journal.
«Украинские солдаты говорят, что наиболее распространенная возрастная группа подразделений — от 40 до 45 лет. Часто самый старый или самый опытный член группы получает прозвище Дед в знак возраста. Вездесущность прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», — пишет автор.
По мнению издания, из большого количества возрастных военнослужащих падает качество армии. Это связано с тем, что таким людям намного сложнее выносить все трудности окопных будней.
Ранее американский журнал Military Watch Magazine отмечал крайнее истощение элитных подразделений ВСУ. Авторы материала подчеркивают, что на фоне успешного продвижения ВС РФ появляются сомнения по поводу дальнейшей способности Украины поддерживать военные усилия.