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Жданова: РФ надеется на урегулирование с устранением первопричин конфликта на Украине

Россия продолжает рассчитывать на возможность мирного урегулирования конфликта с обязательным устранением его коренных причин, заявила в интервью РИА Новости новая руководитель российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова.

Россия продолжает рассчитывать на возможность мирного урегулирования конфликта с обязательным устранением его коренных причин, заявила в интервью РИА Новости новая руководитель российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова.

«Мы сохраняем надежду на достижение мирного решения с обязательным устранением первопричин конфликта», — подчеркнула Жданова.

Она также отметила, что западным оппонентам предстоит признать: цели, поставленные в начале специальной военной операции и подробно озвученные президентом России Владимиром Путиным 14 июня 2024 года, будут достигнуты в любом случае. «Чем дольше противники и их покровители будут пытаться запугать наш народ с помощью мер устрашения, тем более жесткие объективные реалии им придется принять», — заключила дипломат.