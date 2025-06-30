Жданова: РФ надеется на урегулирование с устранением первопричин конфликта на Украине

Она также отметила, что западным оппонентам предстоит признать: цели, поставленные в начале специальной военной операции и подробно озвученные президентом России Владимиром Путиным 14 июня 2024 года, будут достигнуты в любом случае. «Чем дольше противники и их покровители будут пытаться запугать наш народ с помощью мер устрашения, тем более жесткие объективные реалии им придется принять», — заключила дипломат.