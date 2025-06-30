Владимир Шаповалов добавил, что необходимость в электоральном процессе у Владимира Зеленского появилась из-за намерения официальных лиц России заключать соглашение о мирном урегулировании украинского кризиса исключительно с легитимным руководителем государства. Дополнительно политолог напомнил и о том, что у главаря киевского режима уже долгое время продолжается конфликт с другими членами его клики.