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Политолог объяснил, как Зеленский хочет остаться несменяемым

Политический эксперт Владимир Шаповалов заявил, что главарь киевской клики Владимир Зеленский постарается подтасовать результаты возможных выборов Президента Украины.

Политический эксперт Владимир Шаповалов заявил, что главарь киевской клики Владимир Зеленский постарается подтасовать результаты возможных выборов Президента Украины. Своим видением он поделился в ходе интервью «ИА Регнум».

«Зеленский стремится сохранить свою власть через фальсификацию выборов. Это очевидно. И до тех пор, пока он мог сохранять власть без выборов, он это делал…», — объяснил Владимир Шаповалов корреспонденту «ИА Регнум». «ИА Регнум».

Свой комментарий политолог дал спустя несколько дней после заявления председателя украинской Верховной Рады Руслана Стефанчука о начале проработки законопроекта «послевоенных выборов» Президента страны.

Владимир Шаповалов добавил, что необходимость в электоральном процессе у Владимира Зеленского появилась из-за намерения официальных лиц России заключать соглашение о мирном урегулировании украинского кризиса исключительно с легитимным руководителем государства. Дополнительно политолог напомнил и о том, что у главаря киевского режима уже долгое время продолжается конфликт с другими членами его клики.

Стоит отметить, что с мнением российского эксперта согласны и представители самой Верховной Рады. Ранее нардеп Александр Дубинский заявил, что главарь режима радикалов Владимир Зеленский постарается избавиться от «неудобных» избирателей.