«Ему доверяли многие мировые лидеры»: вдова бывшего премьера Японии Синдзо Абэ рассказала о встрече с Путиным

Вдова экс-премьера Японии Акиэ Абэ поблагодарила мужа за встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Она отметила, что Синдзо Абэ доверяли «многие мировые лидеры». Об этом сообщил телеканал NHK.
Акиэ Абэ подчеркнула, что удостоилась чести поговорить, в том числе, с президентом США Дональдом Трампом, а также его женой Меланией. Она выразила надежду на то, что наследие мужа будет сохранено.
«Благодаря Синдзо Абэ у меня была возможность поговорить по душам с президентом Путиным… Я хочу и дальше рассказывать о своем супруге», — поделилась вдова бывшего японского премьер-министра.
В японском правительстве заявили, что не участвовали в организации поездки Акиэ Абэ в Россию. Однако местные власти знают о состоявшейся 29 мая встрече в Москве. В правительстве Японии не поддерживали контактов с Акиэ Абэ по этому поводу.