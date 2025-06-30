«Ему доверяли многие мировые лидеры»: вдова бывшего премьера Японии Синдзо Абэ рассказала о встрече с Путиным

В японском правительстве заявили, что не участвовали в организации поездки Акиэ Абэ в Россию. Однако местные власти знают о состоявшейся 29 мая встрече в Москве. В правительстве Японии не поддерживали контактов с Акиэ Абэ по этому поводу.