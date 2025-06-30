Армяне России встревожены происходящем в Ереване: что думает Кремль о ситуации в соседней стране

Костанян подчеркнул, что без ясной позиции партнеров по ОДКБ, включая Россию, по вопросу нападения на территорию Армении, Ереван будет вынужден принять окончательное решение о своем статусе в организации. Он добавил, что Армения открыто заявляет о своей позиции и не прибегает к намекам. Также замминистра отметил, что страна сама определит сроки для принятия возможных решений, действуя как независимое государство.