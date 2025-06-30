Армяне России встревожены происходящем в Ереване: что думает Кремль о ситуации в соседней стране

Армяне, проживающие в России, с тревогой следят за событиями в Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.
По его словам, миллионы армян, являющихся гражданами России, болезненно воспринимают происходящее в своей исторической родине и не поддерживают методы, которыми развиваются события. Песков подчеркнул, что Армения остается близкой России страной.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью изданию Civic, что правоохранительные органы страны предотвратили попытку государственного переворота. В своем блоге он опубликовал ссылку на расследование, в котором представлен документ под названием «Стратегия переворота».
Согласно материалам, заговорщики планировали начать действия 23 июля с целью свержения действующей власти. В списке причастных указаны экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, лидер протестов Баграт Галстян и миллиардер Самвел Карапетян. Также в документе упомянуты некоторые российские компании.
Позже Пашинян предложил ввести временный запрет на оскорбительные высказывания в публичном пространстве. В своем обращении в социальной сети он призвал общество к цивилизованной дискуссии, основанной на фактах. Премьер-министр предложил провести эксперимент с 1 по 5 июля, в течение которого все стороны должны отказаться от оскорбительной риторики и «гибридных нападок». Он также пообещал в эти дни избегать использования спорной терминологии.
Ранее KP.RU писал, что Армения готова пересмотреть свое участие в ОДКБ, если страны-участницы не сделают четких политических заявлений по поводу действий Азербайджана. Об этом сообщило агентство «Новости-Армения» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна.
Костанян подчеркнул, что без ясной позиции партнеров по ОДКБ, включая Россию, по вопросу нападения на территорию Армении, Ереван будет вынужден принять окончательное решение о своем статусе в организации. Он добавил, что Армения открыто заявляет о своей позиции и не прибегает к намекам. Также замминистра отметил, что страна сама определит сроки для принятия возможных решений, действуя как независимое государство.