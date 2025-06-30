Премьер Вучевич потребовал разблокировать трассы, перекрытые протестующими

По словам Вучевича, действия протестующих направлены на дестабилизацию и создание условий для масштабных беспорядков. Он подчеркнул, что органы правопорядка обязаны немедленно вмешаться и восстановить движение транспорта.
«Мы не должны позволять блокадным экстремистам парализовать государство и спровоцировать насилие в более широком масштабе, потому что это однозначно их единственная цель. Мы требуем, чтобы компетентные органы отреагировали в максимально срочное время и позволили гражданам нормально функционировать», — написал он.
Официальных заявлений от государственных ведомств на момент публикации не поступало. В интернете тем временем продолжают распространяться видеозаписи с мест событий, на которых видно, как протестующие используют мусорные баки и другие предметы для блокирования движения.
Напомним, в Сербии проходит масштабный протест, в котором участвуют 36 тысяч человек, включая студентов и сторонников оппозиции. Они требуют провести досрочные выборы в парламент. А ранее спикер парламента Ана Брнабич обвинила протестующих в призывах к «уничтожению Сербии» и разжигании гражданской войны.