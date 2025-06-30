Премьер Вучевич потребовал разблокировать трассы, перекрытые протестующими

«Мы не должны позволять блокадным экстремистам парализовать государство и спровоцировать насилие в более широком масштабе, потому что это однозначно их единственная цель. Мы требуем, чтобы компетентные органы отреагировали в максимально срочное время и позволили гражданам нормально функционировать», — написал он.