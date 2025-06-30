Ричмонд
+25°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова посмеялась над латвийским депутатом, говорившей о «торчащих стволах»

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала заявление депутата думы города Рига Лианы Ланги.

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала заявление депутата думы города Рига Лианы Ланги. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота», — пошутила Мария Захарова.

Таким образом дипломат оценила выступление латвийского парламентария, которая ранее предложила усилить национальную армию в условиях «российской угрозы». В ходе своей речи Лиана Ланга заявила, что в стране «из каждого окна должен торчать ствол».

По всей видимости, Мария Захарова обратила внимание на необычный и достаточно болезненный внешний вид рижского депутата, который был у нее во время телеэфира.

Стоит отметить, что официальный представитель российского дипкорпуса достаточно часто в ироничной форме комментирует актуальные события. Днем ранее Мария Захарова пошутила о арестованных шотландских трансгендерах* (международное движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским).

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше