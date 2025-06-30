Захарова посмеялась над латвийским депутатом, говорившей о «торчащих стволах»

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала заявление депутата думы города Рига Лианы Ланги. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
«Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота», — пошутила Мария Захарова.
Таким образом дипломат оценила выступление латвийского парламентария, которая ранее предложила усилить национальную армию в условиях «российской угрозы». В ходе своей речи Лиана Ланга заявила, что в стране «из каждого окна должен торчать ствол».
По всей видимости, Мария Захарова обратила внимание на необычный и достаточно болезненный внешний вид рижского депутата, который был у нее во время телеэфира.
Стоит отметить, что официальный представитель российского дипкорпуса достаточно часто в ироничной форме комментирует актуальные события. Днем ранее Мария Захарова пошутила о арестованных шотландских трансгендерах* (международное движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским).