В сенате США начались дебаты вокруг законопроекта Трампа

Процедура дебатов продлится 20 часов и дает каждой партии равное время на выступления в поддержку или против законопроекта. Она последовала вслед за проведенным ранее процедурным голосованием, по итогам которого сенаторы с минимальной разницей 51 голос «за» и 49 «против» смогли продвинуть документ на этап публичного обсуждения.
После того, как дебаты завершатся, все сенаторы смогут предложить дополнительные поправки в документ, по каждой из которых также должны быть проведены отдельные голосования. Ожидается, что этим воспользуются демократы с целью максимально затянуть переход к голосованию по самому законопроекту,
Принятие законопроекта сопровождается активными баталиями между его сторонниками и противниками, в том числе, с участием Трампа, которые ранее требовал от конгресса утвердить документ к четвертому июля, когда в США празднуется День независимости, но позднее смягчил свою позицию в отношении указанной даты.
Согласно видеозаписи из сената, началу дебатов предшествовала затяжная процедура чтения вслух всех 940 страниц законопроекта, которая заняла почти 16 часов и стала результатом требования Демократической партии, которая единогласно выступает против документа.
Среди озвучиваемых оппозицией замечаний к законопроекту значатся повышение потолка государственного долга США еще на 5 триллионов долларов, а также оценка фактического рост национального долга на 3,3 триллиона в ближайшие 10 лет по расчетам Бюджетного управления конгресса.
Одновременно с этим проведенная оценка показала, что документ в последней редакции может лишить медицинского страхования около 12 миллионов американцев в результате сокращения расходов в этом направлении на 1,1 триллиона долларов.
«Вместо того чтобы быть честными с американским народом об истинной стоимости их раздач миллиардерам, республиканцы делают то, чего сенат никогда не делал раньше, применяя фальшивые математические и бухгалтерские уловки с целью скрыть истинную стоимость своего законопроекта», — заявил в ходе дискуссий на Капитолийском холме лидер демократов Чак Шумер.
В отличии от Демпартии, большая часть республиканцев выступает в поддержку инициативы Трампа, которая с одной стороны расширяет определенный перечень налоговых льгот, принятых еще при первой администрации республиканца, а с другой увеличивает расходы на оборону и сокращает социальные траты федерального бюджета, в том числе, расходы на программу страхования Medicaid и продовольственную поддержку.
При этом у контролирующей конгресс Республиканской партии до сих пор нет полной уверенности в утверждении документа в связи с наличием в ее рядах противников законопроекта.
В частности, против инициативы на процедурном голосовании выступил сенатор из Северной Каролины Том Тиллис, который также заявил в воскресенье, что не будет переизбираться в следующем году, когда в США пройдет очередные промежуточные выборы в конгресс.
Решение Тиллиса вызвало резкую критику Трампа. Одновременно президент США в социальной сети Truth Social назвал решение сенатор покинуть Капитолий «отличной новостью».
Нижняя палата конгресса США еще в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.