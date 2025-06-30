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В сенате США начались дебаты вокруг законопроекта Трампа

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. В сенате США в воскресенье вечером по местному времени начались дебаты вокруг законопроекта американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известного как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill), следует из онлайн-трансляции верхней палаты конгресса страны.

Источник: © РИА Новости

Процедура дебатов продлится 20 часов и дает каждой партии равное время на выступления в поддержку или против законопроекта. Она последовала вслед за проведенным ранее процедурным голосованием, по итогам которого сенаторы с минимальной разницей 51 голос «за» и 49 «против» смогли продвинуть документ на этап публичного обсуждения.

После того, как дебаты завершатся, все сенаторы смогут предложить дополнительные поправки в документ, по каждой из которых также должны быть проведены отдельные голосования. Ожидается, что этим воспользуются демократы с целью максимально затянуть переход к голосованию по самому законопроекту,

Принятие законопроекта сопровождается активными баталиями между его сторонниками и противниками, в том числе, с участием Трампа, которые ранее требовал от конгресса утвердить документ к четвертому июля, когда в США празднуется День независимости, но позднее смягчил свою позицию в отношении указанной даты.

Согласно видеозаписи из сената, началу дебатов предшествовала затяжная процедура чтения вслух всех 940 страниц законопроекта, которая заняла почти 16 часов и стала результатом требования Демократической партии, которая единогласно выступает против документа.

Среди озвучиваемых оппозицией замечаний к законопроекту значатся повышение потолка государственного долга США еще на 5 триллионов долларов, а также оценка фактического рост национального долга на 3,3 триллиона в ближайшие 10 лет по расчетам Бюджетного управления конгресса.

Одновременно с этим проведенная оценка показала, что документ в последней редакции может лишить медицинского страхования около 12 миллионов американцев в результате сокращения расходов в этом направлении на 1,1 триллиона долларов.

«Вместо того чтобы быть честными с американским народом об истинной стоимости их раздач миллиардерам, республиканцы делают то, чего сенат никогда не делал раньше, применяя фальшивые математические и бухгалтерские уловки с целью скрыть истинную стоимость своего законопроекта», — заявил в ходе дискуссий на Капитолийском холме лидер демократов Чак Шумер.

В отличии от Демпартии, большая часть республиканцев выступает в поддержку инициативы Трампа, которая с одной стороны расширяет определенный перечень налоговых льгот, принятых еще при первой администрации республиканца, а с другой увеличивает расходы на оборону и сокращает социальные траты федерального бюджета, в том числе, расходы на программу страхования Medicaid и продовольственную поддержку.

При этом у контролирующей конгресс Республиканской партии до сих пор нет полной уверенности в утверждении документа в связи с наличием в ее рядах противников законопроекта.

В частности, против инициативы на процедурном голосовании выступил сенатор из Северной Каролины Том Тиллис, который также заявил в воскресенье, что не будет переизбираться в следующем году, когда в США пройдет очередные промежуточные выборы в конгресс.

Решение Тиллиса вызвало резкую критику Трампа. Одновременно президент США в социальной сети Truth Social назвал решение сенатор покинуть Капитолий «отличной новостью».

Нижняя палата конгресса США еще в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.

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