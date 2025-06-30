В сенате США начались дебаты вокруг законопроекта Трампа

В отличии от Демпартии, большая часть республиканцев выступает в поддержку инициативы Трампа, которая с одной стороны расширяет определенный перечень налоговых льгот, принятых еще при первой администрации республиканца, а с другой увеличивает расходы на оборону и сокращает социальные траты федерального бюджета, в том числе, расходы на программу страхования Medicaid и продовольственную поддержку.