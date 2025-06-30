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WP: Иранские чиновники сочли удары США по ядерным объектам слабее ожиданий

Американские спецслужбы перехватили закрытые переговоры высокопоставленных иранских чиновников, обсуждавших январские удары США по ядерной программе Ирана. По данным источников The Washington Post, знакомых с разведданными, иранские представители заявили, что атака оказалась менее разрушительной, чем они ожидали.

Источник: Reuters

Как сообщили четыре источника, в перехваченной коммуникации иранские чиновники высказывали предположения о причинах того, почему удары, санкционированные президентом США Дональдом Трампом, не были столь масштабными и разрушительными, как прогнозировалось. Эта информация рисует более сложную картину, чем заявление Трампа об операции, которая якобы «полностью и абсолютно уничтожила» иранскую ядерную программу.

Администрация Трампа не оспаривает существование перехвата, однако категорически не согласна с выводами иранцев и сомневается в их способности оценить ущерб по трем пораженным объектам. «Позорно, что The Washington Post помогает людям совершать уголовные преступления, публикуя вырванные из контекста утечки, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.— Утверждение, что безымянные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов руин, — чепуха. Их программа создания ядерного оружия завершена».

Удары США по иранским ядерным объектам и последовавшие за этим комментарии президента Дональда Трампа спровоцировали острые споры в американском обществе. Попытка импичмента, разногласия среди демократов и республиканцев, утечки разведданных об эффективности операции вновь продемонстрировали глубокий раскол в США.

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