WP: Иранские чиновники сочли удары США по ядерным объектам слабее ожиданий

Как сообщили четыре источника, в перехваченной коммуникации иранские чиновники высказывали предположения о причинах того, почему удары, санкционированные президентом США Дональдом Трампом, не были столь масштабными и разрушительными, как прогнозировалось. Эта информация рисует более сложную картину, чем заявление Трампа об операции, которая якобы «полностью и абсолютно уничтожила» иранскую ядерную программу.