WP: Иранские чиновники сочли удары США по ядерным объектам слабее ожиданий

Как сообщили четыре источника, в перехваченной коммуникации иранские чиновники высказывали предположения о причинах того, почему удары, санкционированные президентом США Дональдом Трампом, не были столь масштабными и разрушительными, как прогнозировалось. Эта информация рисует более сложную картину, чем заявление Трампа об операции, которая якобы «полностью и абсолютно уничтожила» иранскую ядерную программу.
Администрация Трампа не оспаривает существование перехвата, однако категорически не согласна с выводами иранцев и сомневается в их способности оценить ущерб по трем пораженным объектам. «Позорно, что The Washington Post помогает людям совершать уголовные преступления, публикуя вырванные из контекста утечки, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.— Утверждение, что безымянные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов руин, — чепуха. Их программа создания ядерного оружия завершена».
Удары США по иранским ядерным объектам и последовавшие за этим комментарии президента Дональда Трампа спровоцировали острые споры в американском обществе. Попытка импичмента, разногласия среди демократов и республиканцев, утечки разведданных об эффективности операции вновь продемонстрировали глубокий раскол в США.