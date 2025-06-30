Мединский заявил об угрозе расправ над школьниками на Украине из-за цензуры

«Что касается Интернета, то и сегодня украинские школьники могут находить наш исторический контент в сети. И находят. Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — подчеркнул Мединский в интервью ТАСС.