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Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с главой Минкульта России Любимовой

Глава КНДР отметил, что культурный обмен с РФ важен для укрепления связей между странами.

Источник: Комсомольская правда

29 июня в Пхеньяне состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с министром культуры России Ольгой Любимовой, прибывшей в страну с рабочим визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что культурный обмен между Россией и КНДР важен для укрепления дружбы и взаимопонимания. Он выразил желание расширять сотрудничество в сфере культуры и искусства, чтобы народы двух стран лучше узнали традиции друг друга. Встреча прошла в доброжелательной обстановке.

В тот же день Ким Чен Ын и Ольга Любимова посетили концерт, где российские и корейские артисты исполнили народные песни и танцы. Лидер КНДР вручил российским артистам корзину цветов в знак признательности за выступление.

На прощание Ким Чен Ын попросил Ольгу Любимову передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу.

Ранее министерства культуры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве на 2025−2027 годы. Ольга Любимова сообщила, что документ направлен на развитие культурных связей и гуманитарного партнерства между странами.

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