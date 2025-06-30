Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с главой Минкульта России Любимовой

Ким Чен Ын отметил, что культурный обмен между Россией и КНДР важен для укрепления дружбы и взаимопонимания. Он выразил желание расширять сотрудничество в сфере культуры и искусства, чтобы народы двух стран лучше узнали традиции друг друга. Встреча прошла в доброжелательной обстановке.