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Экс-президент Зурабишвили приняла участие в митинге в Тбилиси

В Тбилиси прошла акция протеста, организованная оппозиционными партиями и их сторонниками. Об этом сообщает 1tv.ge. На митинге выступила бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая обратилась к оппозиционным силам с призывом к единству.

Источник: Life.ru

По словам Зурабишвили, основная цель оппозиции — отстранение от власти правящей партии «Грузинская мечта» и искоренение коррупции. Она напомнила, что протесты в стране продолжаются уже семь месяцев, и участники демонстраций «заплатили очень высокую цену».

«План — единство, и так будет завтра и послезавтра, пока мы не достигнем результата», — заявила Зурабишвили.

Экс-президент подчеркнула необходимость консолидации усилий для достижения поставленных целей и отметила решимость оппозиции продолжать борьбу. Митинг стал очередным этапом в череде протестов, которые охватили Грузию в последние месяцы.

Ранее в Тбилиси два оппозиционных деятеля объявили голодовку перед зданием парламента. Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария и член «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе выразили таким образом свой протест против действий правительства. Хоштария провела ночь в палаточном лагере, а Попхадзе присоединился к ней на следующее утро.

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