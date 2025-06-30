Экс-президент Зурабишвили приняла участие в митинге в Тбилиси

По словам Зурабишвили, основная цель оппозиции — отстранение от власти правящей партии «Грузинская мечта» и искоренение коррупции. Она напомнила, что протесты в стране продолжаются уже семь месяцев, и участники демонстраций «заплатили очень высокую цену».
«План — единство, и так будет завтра и послезавтра, пока мы не достигнем результата», — заявила Зурабишвили.
Экс-президент подчеркнула необходимость консолидации усилий для достижения поставленных целей и отметила решимость оппозиции продолжать борьбу. Митинг стал очередным этапом в череде протестов, которые охватили Грузию в последние месяцы.
Ранее в Тбилиси два оппозиционных деятеля объявили голодовку перед зданием парламента. Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария и член «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе выразили таким образом свой протест против действий правительства. Хоштария провела ночь в палаточном лагере, а Попхадзе присоединился к ней на следующее утро.