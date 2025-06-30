СБУ объявила в розыск экс-военкора из России

Украинская служба безопасности продолжает расширять список известных российских деятелей, регулярно объявляя их в розыск. На этот раз стало известно об объявлении в розыск блогера и певца Акима Апачева, передает РИА Новости.
Согласно данным СБУ, Апачев якобы скрылся от досудебного расследования. Помимо прочего, блогер ранее работал военным корреспондентом.
Недавно в розыск объявляли и Григория Лепса. Его обвиняют в поддержке спецоперации и объявлении награды за уничтожение немецких танков «Леопард».
А актеру Ивану Охлобыстину и вовсе предъявили обвинения сразу по трем статьям: в «посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий и “глорификации” (прославлении) представителей Вооруженных сил РФ».