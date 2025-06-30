Ричмонд
+24°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«До выполнения требований!»: Протестующие в Сербии выставили условия

Участники протестного движения в Сербии начали перекрывать улицы в различных муниципалитетах, требуя немедленного освобождения всех ранее задержанных демонстрантов, а также организации внеочередных выборов в парламент.

Источник: Life.ru

«После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрёстки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!» — заявили организаторы в социальных сетях.

Министр внутренних дел и вице-премьер Ивица Дачич отметил, что полиция будет внимательно следить за развитием событий, особенно в столице. Он призвал граждан воздержаться от действий, которые могут привести к прямым столкновениям с силовыми структурами.

А ранее председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич обратился к властям с призывом устранить препятствия на автодорогах, установленные участниками акций протеста. По его словам, действия протестующих направлены на дестабилизацию и создание условий для беспорядков.