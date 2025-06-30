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«Досрочные выборы»: в столице Сербии протестующие начали сооружать баррикады

Участники протестных акций приступили к возведению баррикад в столице Республики Сербия.

Участники протестных акций приступили к возведению баррикад в столице Республики Сербия. Подробности приводит телеканал France 24.

«Тысячи антиправительственных демонстрантов перекрыли несколько проспектов в Белграде в ночь с воскресенья на понедельник, на следующий день после массового митинга с призывом к проведению досрочных выборов», — сообщили журналисты.

По данным France 24, только в субботу, 28 июня, на акцию протеста в центре сербской столицы вышли порядка 140 тысяч оппозиционеров. Сейчас количество демонстрантов продолжает расти.

Днем ранее президент Сербии Александр Вучич лично вышел к митингующим и попросил прекратить беспорядки.

В своем авторском материале обозреватель «МК» постарался разобраться, в чем заключаются основные требования оппозиционеров на данный момент.

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