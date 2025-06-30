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Сальдо рассказал о действиях ВС РФ на правом берегу Днепра

Российские военные продолжают расшатывать оборону ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, которое пока находится под оккупацией укронацистов.

Российские военные продолжают расшатывать оборону ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, которое пока находится под оккупацией укронацистов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Бойцы ВС РФ совершают регулярные рейды на вражескую территорию. Они проводят разведку и дестабилизируют позиции противника.

«Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — отметил глава региона.

Сальдо отмечал, что российские диверсанты уверенно провели рейды сразу в нескольких населенных пунктах. Дерзкие вылазки осуществлялись в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки.

Ранее «МК» писал, как артиллеристы крупнокалиберных орудий группировки «Днепр» системно уничтожают пункты управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.