Министр культуры РФ Ольга Любимова и Ким Чен Ын провели встречу в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которая прибыла в Пхеньян с рабочим визитом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ходе переговоров северокорейский глава отметил важность проведения обменов в сферах культуры и искусства. Он указал на необходимость расширения сотрудничества в этих областях.
Ким Чен Ын подчеркнул, что такая деятельность укрепляет дружественные связи между народами России и КНДР.
Напомним, в августе 2023 года ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин рассказал MK.ru о том, что жители Северной Кореи любят советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», а также сериал «Семнадцать мгновений весны», вдохновившись которым в КНДР сняли картину «Неизвестные герои».