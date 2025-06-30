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Министр культуры РФ Ольга Любимова и Ким Чен Ын провели встречу в КНДР

Ким Чен Ын отметил важность проведения обменов в сферах культуры и искусства между РФ и КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которая прибыла в Пхеньян с рабочим визитом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе переговоров северокорейский глава отметил важность проведения обменов в сферах культуры и искусства. Он указал на необходимость расширения сотрудничества в этих областях.

Ким Чен Ын подчеркнул, что такая деятельность укрепляет дружественные связи между народами России и КНДР.

Напомним, в августе 2023 года ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин рассказал MK.ru о том, что жители Северной Кореи любят советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», а также сериал «Семнадцать мгновений весны», вдохновившись которым в КНДР сняли картину «Неизвестные герои».

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