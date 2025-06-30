Помощник российского лидера Владимир Мединский порассуждал о роли российского прошлого в странах СНГ. По его мнению, некоторые политики ее сильно недооценивают. Владимир Мединский считает, что это связано с политтехнологиями, заявил он ТАСС.
Спикер указал на расхождения представлений некоторых государств о своем прошлом с реальностью. Помощник президента РФ уточнил, что Российская империя создавала условия, чтобы «присоединенные народы» могли сохранить идентичность и культуру. Некоторые государства СНГ не имеют собственной исторической мифологии, добавил он.
«Такой негатив прослеживается по отношению к истории России вообще, а не только советского периода. В основе концепции исторического мироощущения в некоторых государствах закладывается принцип “мы были всегда, а Россия нас сделала своей колонией”» — поделился мнением Владимир Мединский.
Помощник президента также сообщил о готовности новых учебников по обществознанию. Пособия для старшеклассников находятся на финальном уровне, остался этап редактирования.