Мединский счел недооценку роли российского прошлого в СНГ политтехнологией

«Такой негатив прослеживается по отношению к истории России вообще, а не только советского периода. В основе концепции исторического мироощущения в некоторых государствах закладывается принцип “мы были всегда, а Россия нас сделала своей колонией”» — поделился мнением Владимир Мединский.