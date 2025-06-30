Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский счел недооценку роли российского прошлого в СНГ политтехнологией

Мединский подчеркнул, что некоторые государства СНГ не имеют собственной исторической мифологии.

Источник: Комсомольская правда

Помощник российского лидера Владимир Мединский порассуждал о роли российского прошлого в странах СНГ. По его мнению, некоторые политики ее сильно недооценивают. Владимир Мединский считает, что это связано с политтехнологиями, заявил он ТАСС.

Спикер указал на расхождения представлений некоторых государств о своем прошлом с реальностью. Помощник президента РФ уточнил, что Российская империя создавала условия, чтобы «присоединенные народы» могли сохранить идентичность и культуру. Некоторые государства СНГ не имеют собственной исторической мифологии, добавил он.

«Такой негатив прослеживается по отношению к истории России вообще, а не только советского периода. В основе концепции исторического мироощущения в некоторых государствах закладывается принцип “мы были всегда, а Россия нас сделала своей колонией”» — поделился мнением Владимир Мединский.

Помощник президента также сообщил о готовности новых учебников по обществознанию. Пособия для старшеклассников находятся на финальном уровне, остался этап редактирования.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше