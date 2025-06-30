Новосибирск расширяет связи с Мьянмой

Мэр Новосибирска встретился с главой города Мандалай (Мьянма) Чо Саном. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в сферах экономики, образования и культуры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Максим Кудрявцев.