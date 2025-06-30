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Новосибирск расширяет связи с Мьянмой

Новосибирская область и Мьянма выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Источник: Reuters

Мэр Новосибирска встретился с главой города Мандалай (Мьянма) Чо Саном. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в сферах экономики, образования и культуры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Максим Кудрявцев.

Одним из ключевых шагов в развитии партнёрства стало начало обучения первых студентов из Мьянмы в Новосибирском государственном университете. Этот факт уже называют знаковым событием в укреплении межкультурных связей.

Кроме того, Новосибирская область и Мьянма выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, включая обмен опытом в разных отраслях и реализацию совместных проектов.

Во время визита Чо Сан также выразил благодарность новосибирским спасателям за участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в Мьянме весной 2025 года.