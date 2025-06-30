На Западе высоко оценили сжигающее кислород оружие ВС РФ

Тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» доказала свою эффективность в условиях реального боя в зоне спецоперации. С таким мнением выступило авторитетное западное издание Military Watch Magazine.
«ТОС-1А привлекает к себе значительное внимание благодаря ее успешному применению на украинском театре военных действий. Система хорошо оптимизирована для нейтрализации сил в укрепленных населенных пунктах, бункерах, пещерах и траншеях», — отметил автор публикации.
Зарубежные эксперты признали и то, что российский «Солнцепек» имеет снаряды, которые при взрыве создают огненную волну, сжигающую кислород. В итоге противнику, который выжил после удара, ничего не остается, как покидать позиции и рассредоточиваться.
Такие системы используются для поддержки как наступательных действий пехоты и танков, так и для обороны. ТОС способна уничтожать не только живую силу противника, но и бронетехнику. Дальность поражения — до 6 км, площадь поражения — до 40 тысяч квадратных метров.