Вдова Акиэ Абэ рассказала, что беседовала с Путиным и Трампом благодаря мужу

Слово взял и нынешний премьер-министр Сигэру Исиба, который напомнил о значимости фигуры Абэ не только в политике Японии, но и на международной арене. Он рассказал, что президент США неизменно вспоминал Абэ во время разговоров — как личных, так и по телефону.