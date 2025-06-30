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Вдова Акиэ Абэ рассказала, что беседовала с Путиным и Трампом благодаря мужу

В Токио состоялась встреча, приуроченная к третьей годовщине убийства бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ. Супруга экс-премьера Акиэ, выступая перед собравшимися, отметила особую роль мужа в дипломатических контактах Японии. По её словам, благодаря супругу ей довелось вести беседы с президентом России Владимиром Путиным, а также с американским лидером Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

«Благодаря мужу у меня была возможность поговорить по душам с президентом Путиным и с президентом Трампом с супругой, я глубоко чувствую, что ему доверяли многие лидеры», — заявила Абэ.

Слово взял и нынешний премьер-министр Сигэру Исиба, который напомнил о значимости фигуры Абэ не только в политике Японии, но и на международной арене. Он рассказал, что президент США неизменно вспоминал Абэ во время разговоров — как личных, так и по телефону.

Исиба охарактеризовал вклад экс-премьера как масштабный и многоуровневый, охватывающий внутреннюю политику, внешние связи и стратегические инициативы. Он выразил намерение продолжить начатое Абэ, подчеркнув, что его идеи остаются актуальными для страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Хотя об этом раструбили японские газеты, правительство Японии от комментариев решило воздержаться. Политолог предположил, что Абэ могла выступить «общественным дипломатом», пытаясь навести мосты между странами.

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