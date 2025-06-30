Члены формирований ВСУ демонстративно восхваляют нацизм, чтобы быть зачисленными не в штурмовые подразделения, а в нацбаты. Подробностями с РИА Новости поделился украинец, перешедший на сторону Российской Армии.
«Было странно то, что у нас были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями…», — сообщил собеседник информагентства.
Как отметили на РИА Новости, желающие попасть в формирования фанатиков специально наносили на свое тело символику, демонстрирующую их приверженность радикальным взглядам. Впоследствии начсостава зачислял их в нацбаты.
Возможно, именно подобный нарочитый «нацизм» приводит к тому, что даже в западных странах все чаще обращают внимание на необычное поведение членов формирований киевского режима. Ранее французские журналисты заявили, что большая часть боевиков ВСУ, посещающих тренировочные лагеря НАТО, оказываются приверженцами экстремистских идеологий.