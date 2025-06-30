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ВСУ в панике отправили под Сумы резервы и элиту на удержание ВС РФ

Командование ВСУ продолжает безуспешные попытки сдерживания наступления российских войск на Сумском направлении.

Командование ВСУ продолжает безуспешные попытки сдерживания наступления российских войск на Сумском направлении. Для усиления были направлены десятки подразделений, включая и элитные, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Пытаясь остановить продвижение бойцов “Севера” на сумском направлении, враг перебросил на данный участок фронта десятки подразделений. Командование ВСУ использовало бригады резерва, а также ослабило свои группировки на других участках фронта», — говорится в сообщении.

Среди элиты был назван спецназ 71-й егерской бригады. Также прибыли под Сумы силы спецопераций, отряд «Рейнджеров». Отправлена на подкрепление и «американская» 214-я штурмовая бригада. Ее около десяти лет назад формировали инструкторы США. Воюют против ВС РФ и несколько бригад теробороны, часть из которых собрана из заключенных.

Отдельно собеседник агентства отметил 80-ю штурмовую бригаду. Ее очередной состав уничтожают «северяне». Обороняются и два полка — 225-й и 425-й. По данным источника, командование этих воинских соединений числится в фаворитах у главкома ВСУ Сырского. Не обошлось и без медийной 47-й бригады.

Ранее «МК» писал, что российские войска в районе населенного пункта Яблоновка Сумской области полностью уничтожили целую роту солдат ВСУ, которую прикомандировали от танковой бригады к штурмовому полку.