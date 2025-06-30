ВСУ в панике отправили под Сумы резервы и элиту на удержание ВС РФ

Среди элиты был назван спецназ 71-й егерской бригады. Также прибыли под Сумы силы спецопераций, отряд «Рейнджеров». Отправлена на подкрепление и «американская» 214-я штурмовая бригада. Ее около десяти лет назад формировали инструкторы США. Воюют против ВС РФ и несколько бригад теробороны, часть из которых собрана из заключенных.