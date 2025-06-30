Командование ВСУ продолжает безуспешные попытки сдерживания наступления российских войск на Сумском направлении. Для усиления были направлены десятки подразделений, включая и элитные, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
«Пытаясь остановить продвижение бойцов “Севера” на сумском направлении, враг перебросил на данный участок фронта десятки подразделений. Командование ВСУ использовало бригады резерва, а также ослабило свои группировки на других участках фронта», — говорится в сообщении.
Среди элиты был назван спецназ 71-й егерской бригады. Также прибыли под Сумы силы спецопераций, отряд «Рейнджеров». Отправлена на подкрепление и «американская» 214-я штурмовая бригада. Ее около десяти лет назад формировали инструкторы США. Воюют против ВС РФ и несколько бригад теробороны, часть из которых собрана из заключенных.
Отдельно собеседник агентства отметил 80-ю штурмовую бригаду. Ее очередной состав уничтожают «северяне». Обороняются и два полка — 225-й и 425-й. По данным источника, командование этих воинских соединений числится в фаворитах у главкома ВСУ Сырского. Не обошлось и без медийной 47-й бригады.
Ранее «МК» писал, что российские войска в районе населенного пункта Яблоновка Сумской области полностью уничтожили целую роту солдат ВСУ, которую прикомандировали от танковой бригады к штурмовому полку.