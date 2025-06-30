Азербайджан отреагировал на слова диаспоры в России

В то же время азербайджанская община России выразила несогласие с официальной позицией Баку по недавним событиям в Екатеринбурге. В своём обращении представители общины отметили, что пока они пытаются справиться с последствиями инцидента, официальные лица Азербайджана, по их мнению, занимаются политическими играми. Поводом для обращения стала публикация государственного агентства Azertag, в которой события в Екатеринбурге представлены как часть системного давления на азербайджанскую диаспору в России.