Азербайджан отреагировал на слова диаспоры в России

Заявление, опубликованное в Telegram-канале «АДР — Азербайджанская диаспора России» по поводу событий в Екатеринбурге, не отражает позицию настоящей азербайджанской общины. Об этом сообщается в официальном заявлении Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, размещённом в Telegram.
В документе подчёркивается, что данный канал не связан с реальной диаспорой и распространяет провокационные материалы.
«Публикация подобных сообщений фальшивым ресурсом является провокацией против нашей страны и соотечественников в России», — говорится в заявлении комитета.
В то же время азербайджанская община России выразила несогласие с официальной позицией Баку по недавним событиям в Екатеринбурге. В своём обращении представители общины отметили, что пока они пытаются справиться с последствиями инцидента, официальные лица Азербайджана, по их мнению, занимаются политическими играми. Поводом для обращения стала публикация государственного агентства Azertag, в которой события в Екатеринбурге представлены как часть системного давления на азербайджанскую диаспору в России.
Община критикует тон официальных заявлений из Азербайджана, полагая, что подобные высказывания ухудшают положение азербайджанцев в России. Они призывают сосредоточить усилия на дипломатической работе и оказании поддержки своим землякам.
Также в Госдуме ответили Азербайджану на остановку всех культурных мероприятий с Россией.