Дубинский: Зеленский будет требовать личной встречи с Путиным

Напомним, 19 июня Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. При этом российский лидер подчеркнул, что ключевой вопрос заключается не в самих переговорах, а в том, у кого от Киева есть полномочия для подписания итоговых договорённостей.