Глава киевского режима Владимир Зеленский будет настаивать на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку у него нет других идей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Дубинский задался вопросом, что может сказать Зеленский Путину. Депутат также отметил, что попытки главы киевского режима надавить на президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге провалились.
Напомним, 19 июня Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. При этом российский лидер подчеркнул, что ключевой вопрос заключается не в самих переговорах, а в том, у кого от Киева есть полномочия для подписания итоговых договорённостей.