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Дубинский: Зеленский будет требовать личной встречи с Путиным

Дубинский отметил, что глава киевского режима остался без козырей по итогам саммитов НАТО и ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский будет настаивать на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку у него нет других идей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

«Последний аргумент Зеленского, который остался без козырей по итогам саммитов НАТО и ЕС, — “я буду обсуждать территориальные вопросы только с Путиным”. А без личной встречи договоренностей, мол, не будет», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Дубинский задался вопросом, что может сказать Зеленский Путину. Депутат также отметил, что попытки главы киевского режима надавить на президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге провалились.

Напомним, 19 июня Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. При этом российский лидер подчеркнул, что ключевой вопрос заключается не в самих переговорах, а в том, у кого от Киева есть полномочия для подписания итоговых договорённостей.

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