В Сенате США начались дебаты по законопроекту Трампа о налогах и расходах

Противники законопроекта указывают на увеличение потолка госдолга на $5 трлн и прогнозируемый рост общей задолженности на $3,3 трлн за десятилетие. Также документ предполагает сокращение социальных расходов, включая медицинские программы, что, по оценке бюджетного управления, может оставить без страхования около 12 млн человек.