Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой

«29 июня, в первую годовщину подписания нового договора между КНДР и Россией, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын встретился с министром культуры Ольгой Любимовой, которая находится с визитом в нашей стране во главе делегации Министерства культуры РФ», — говорится в публикации.
Также на встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.
Уточняется, что беседа прошла «в атмосфере теплой дружбы». Помимо общения, собравшиеся также посмотрели выступления российских артистов, находящихся в Пхеньяне. Также на мероприятии выступили и творческие деятели КНДР.
«Товарищ Ким Чен Ын поздравил российских артистов, которые своими уникальными и страстными выступлениями воспевали расцветающую дружбу между КНДР и Россией, и вручил им корзину цветов», — передает агентство.
26 июня Ким Чен Ын посетил церемонию открытия Вонсан-Кальмаской туристической зоны в КНДР. На церемонию в качестве специальных гостей также были приглашены чрезвычайный и полномочный посол РФ и прочие сотрудники российского дипведомства.